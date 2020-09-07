Участок дороги на одной из улиц Барнаула перекроют на 10 дней
Ограничение связано с работами по устройству сетей водоснабжения
7 сентября 2020, 10:40, Никита Черников
В Барнауле с 25 сентября по 5 октября перекроют движение автотранспорта по всей ширине проезжей части улицы Фурманова в районе дома № 61а, пишет пресс-центр мэрии со ссылкой на сообщение комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи.
В это время специалисты проведут работы по устройству сетей водоснабжения в детском саду по улице Фурманова, 22.
Власти призывают водителей сохранять бдительность на обозначенном участке и заранее планировать маршруты объезда.
Как писал amic.ru, 5 сентября в Барнауле стартовали работы по ремонту Павловского тракта. Его реконструируют от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути.
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