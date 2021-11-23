Участок оживлённой улицы перекроют в Барнауле на два месяца

В Барнауле на два месяца перекроют движение транспорта по всей ширине улицы Матросова на участке от Антона Петрова до Советской Армии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 08:00 1 декабря по 20:00 1 февраля.

Временная мера связана с заменой большого участка трубопровода на канализационном коллекторе № 15, который обеспечивает водоотведение более чем для 250 тысяч горожан.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанного участка и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.