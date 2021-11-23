Участок оживлённой улицы перекроют в Барнауле на два месяца
Мера связана с заменой трубопровода
23 ноября 2021, 21:34, Никита Черников
В Барнауле на два месяца перекроют движение транспорта по всей ширине улицы Матросова на участке от Антона Петрова до Советской Армии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение будет действовать с 08:00 1 декабря по 20:00 1 февраля.
Временная мера связана с заменой большого участка трубопровода на канализационном коллекторе № 15, который обеспечивает водоотведение более чем для 250 тысяч горожан.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанного участка и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.
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