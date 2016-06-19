Участок свежего асфальта обвалился в Барнауле после дождя. Фото

Фото: Алексей Гудков / vk.com/barneos22

Ямы образовались на участке дороги со свежим асфальтом в районе улицы Шумакова в Барнауле. Подписчик паблика Barnaul 22 "ВКонтакте" сообщил, что асфальт пролежал не больше суток.

По его словам, во время опрессовки произошел прорыв трубы в районе въезда во дворы между домами 41 и 42. "Как всегда все перекопали, долго делали, засыпали, сверху крупной щебёнки навалили", - пишет горожанин. По этому покрытию люди ездили около двух недель. Свежим асфальтом участок покрыли в субботу, 18 июня.

Спустя сути, в воскресенье, "после первого дождя" участок дороги "просел", на нем образовались ямы.

"Кажется надолго теперь придётся ездить через узкий двор дома 33", - сетует барнаулец.