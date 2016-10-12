Участок улицы Максима Горького в Барнауле перекроют на пять дней

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Участок дороги на улице Максима Горького от улицы Чехова до Луговой в Барнауле перекроют на пять дней, начиная с 15 октября, сообщают в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Участок улицы будет закрыт до 20.00 20 октября в связи с проведением аварийно-восстановительных работ сети канализации в районе здания №8 по улице Максима Горького.

Кроме того, изменится движение автобусного маршрута №39, который будет ехать от проспекта Ленина до улицы Мало-Тобольской, затем пр‑кт Социалистический, площадь "Спартака-2", улица Мамонтова и далее по маршруту.



