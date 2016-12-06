Участок улицы Пушкина перекроют в Барнауле на три недели. Карта
Ограничение движения связано с работами на сети водопровода
6 декабря 2016, 09:26
Фото: yandex.ru/maps/
Участок улицы Пушкина перекроют в Барнауле на три недели в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе.
Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, ограничение движения будет введено на отрезке от дома №150 до дома №162.
Действовать ограничение будет с 08:00 7 декабря до 20:00 29 декабря.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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