Участок улицы Пушкина перекроют в Барнауле на три недели. Карта

Фото: yandex.ru/maps/

Участок улицы Пушкина перекроют в Барнауле на три недели в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе.

Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, ограничение движения будет введено на отрезке от дома №150 до дома №162.

Действовать ограничение будет с 08:00 7 декабря до 20:00 29 декабря.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.