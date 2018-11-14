Ученые АлтГТУ предложили включить в состав пшеничного хлеба грибной порошок

Группой ученых Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова была рассмотрена возможность применения древесного гриба Чага ("Трутовик скошенный" — лат. Innonotus obliquus) в качестве добавки для производства пшеничного хлеба "Грибное лукошко". При этом высушенный гриб Чага в виде порошка было предложено добавлять в муку, тесто или дрожжи.

По мнению ученых АлтГТУ, наличие в составе гриба Чага хромогенного полифенолкарбонового комплекса, не встречающегося более ни в каких других трутовиках, позволяет использовать его как мощный биостимулятор. Подтверждено, что древесные грибы, в частности, Чага, обладают выраженными радиопротекторными свойствами.

Эти свойства обусловлены уникальным химическим составом этих грибов, содержанием биологически активных полисахаридов, которые способствуют выведению радиоактивных веществ из организма человека, при этом сами грибы Чага не накапливают радионуклиды в количествах, превышающих допустимый уровень. В традиционной и народной медицине он используется для улучшения иммунитета и обмена веществ, нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта, для повышения активности противоопухолевых препаратов.

В связи с этим, применение этих грибов и продуктов их переработки имеет уникальное значение для использования в качестве добавки в хлебобулочные изделия и другие пищевые продукты, что является актуальным особенно для регионов с повышенным радиоактивным фоном. Современные лабораторные и клинические исследования выявили противовоспалительные, противовирусные, антимикробные, противоаллергические и противоопухолевые свойства этого гриба.

На основании проведенных исследований по изучению потребительских свойств хлеба из пшеничной муки с добавками порошка гриба Чага разработана нормативная и техническая документация. Получен патент РФ № 2670515 на состав теста для производства хлеба пшеничного с грибами. Авторы патента — группа ученых института биотехнологии, пищевой и химической инженерии и факультета специальных технологий АлтГТУ Екатерина Машенская, Сергей Новоселов, Алла Мельберт и Мария Вишняк.