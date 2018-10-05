"Учитель-высокое звание": депутат Госдумы поздравил учителей лично

По случаю празднования Дня учителя Олег Быков посетил торжественное мероприятие в барнаульской гимназии №22.

"Во все времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. Современные реалии бросают Школе настоящий вызов: век цифровых технологий и информации заставляет искать новые педагогические подходы, пересматривать модель общения, внедрять актуальные формы коммуникаций и взаимодействия в системе образования". - обратился парламентарий к учителям.

Вопрос с чем связан выбор этого учебного заведения, Олег Быков прокомментировал следующим: "Праздник мне близок, мама — педагог, да и сам я преподавал и в школе, и в вузе. А практику во время учебы как раз проходил в одной из гимназий Барнаула".

Посещение одной из ведущих гимназий в краевой столице не единственная встреча с учителями региона. Напомним, накануне депутат встречался с педагогами в одном из самых отдаленных районов края — в пос. Бурсоль Славгородского района.

Вместе с недавно назначенным главой города Сергеем Горбуновым, Олег Быков посетил общеобразовательную школу №9. Это единственное образовательное учреждение в поселке. Сегодня здесь обучается 80 школьников и 69 дошкольников. На собрании с педагогическим коллективом обсудили материальное обеспечение школ, в том числе малокомплектных, льготы для работников образования, сложности привлечения молодых специалистов для работы на селе.

"Это большая государственная задача, - отметил Олег Быков, - строить новые школы, поддерживать и развивать имеющиеся, модернизировать, сохраняя традиции. Школа — это основа, учитель – это не только профессия, но и высокое звание".

Под общие аплодисменты парламентарий вручил благодарственное письмо депутата Государственной Думы педагогу 37-летним стажем Ирине Никитиной, преподавателю биологии и географии в Бурсоли.

"Я вообще в шоке. Честное слово, никогда не думала, что к нам может приехать человек такого ранга. - Делилась впечатлениями местному изданию И.Никитина. - Нас не балуют вниманием. Первый раз вижу, чтобы человек интересовался нашим поселком, нашей маленькой школой. Очень последовательная получилась беседа, видно, что вопросы были услышаны, надеемся что все не просто так, не зря же он так далеко ехал".

К слову, малокомплектная школа в поселке по-своему уникальна: здесь сбалансированный педагогический состав, есть педагоги с многолетним стажем, а есть и молодые специалисты. Несмотря на сложности, школа готова развиваться, предоставлять на своей площадке услуги дошкольного образования и воспитания детей, предшкольную подготовку.