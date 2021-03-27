Учительница с Алтая бросила работу на Колыме, не вернув 2 млн рублей подъёмных

Учительница из Республики Алтай уехала в посёлок Мяунджа Магаданской области, получила 2 млн рублей и через некоторое время уволилась, не вернув деньги. Её и ещё четырёх педагогов отобрали среди 164 желающих по программе "Земский учитель".

Как пишет "Магаданская правда", по условиям программы женщина должна была отработать на Колыме в школе в течение пяти лет, однако уволилась спустя 3,5 месяца. Своё решение она аргументировала оставшимся на Алтае отцом, у которого обнаружили тяжёлое заболевание.

Директор школы Татьяна Обвинцева рассказала, что больше половины суммы педагог успела потратить, однако пообещала вернуть все средства через два-три месяца. Позже учитель и вовсе сообщила, что вернуть деньги не сможет. Сейчас комитет образования Сусуманского округа готовит документы о принудительном взыскании денег через суд.