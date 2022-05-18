Удвой свой чек: посетители ТВК «Гранд Арена» могут принять участие в розыгрыше от компании Lazurit

Мебельные салоны Lazurit в Сибири 12 июля 2022 года празднуют 30 лет. В честь юбилея в каждом городе СФО выберут одного победителя, которому подарят сертификат на сумму его чека.

Чтобы стать участником розыгрыша, с 1 мая по 30 июня совершите покупку в любом розничном салоне Lazurit в Барнауле на сумму свыше 100 тысяч рублей и получите шанс удвоить свой чек. Победителя определят в день рождения компании — 12 июля 2022 года. Подробнее об акции — на сайте.

Кроме того, в честь юбилея в магазинах сети действуют специальные цены. Успейте выбрать ортопедические матрасы, интерьерные кровати, аксессуары для сна, мягкую и корпусную мебель по приятной стоимости.

Интерьеры Lazurit разработаны для уюта и гармонии в вашем доме. Коллекции модульной мебели позволяют стильно обустраивать всё пространство дома под ключ. Гостиные, спальни, детские, прихожие, кабинеты Lazurit — это воплощение современного дизайна и инновационных технологий. Широкие возможности комплектации помогут реализовать любые проектировочные решения, а надёжность и долговечность мебели позволят наслаждаться интерьером на протяжении многих лет.

Мебель Lazurit соответствует Европейскому классу гигиены Е1 и экокатегории А+. Она безопасна для здоровья, проходит регулярную сертификацию и контроль качества.

Напомним, в краевой столице 11 розничных салонов Lazurit, один из которых находится в ТВК «Гранд Арена». А чтобы время, проведённое за поиском «той самой мебели», прошло ещё приятнее, для посетителей ТВК на первом этаже работает кофейня Steam Kafe.

Торгово-выставочный комплекс «Гранд Арена»

Адрес: Павловский тракт, 180

Время работы 10:00 — 20:00

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Подробности об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.