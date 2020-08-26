УФАС выявило в Алтайском крае сговор между газовыми автозаправками

Сразу пять компаний установили стоимость топлива на уровне 25,5 рубля за литр

26 августа 2020, 17:19, Никита Бородкин

Алтайское краевое УФАС подтвердило сговор между продавцами газомоторного топлива, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело по признакам нарушения конкурентного законодательства возбудили после масштабной проверки осенью 2019 года. Тогда УФАС получило многочисленные жалобы автомобилистов на высокие цены на газ в Барнауле.

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Управление во время выездных мониторингов установило, что большинство АГЗС продавали сжиженный углеводородный газ по одной цене – 25,5 рубля за литр. Комиссия привлекла в качестве ответчиков пять лиц: ООО "Газавтонефть", "Микрон", "Газкомпани", "Газпрофнефть" и ИП Карташева. Ведомство установило, что все компании закупают топливо у поставщиков по различным ценам и реализуют топливо в разных объемах, а потому имеют индивидуальную структуру затрат.

Антимонопольщики пришли к выводу, что действия компаний являются результатом устной договоренности и нарушают требования закона "О защите конкуренции". На момент вынесения решения участники антиконкурентного соглашения уже изменили цены, а потому предписание им решили не выдавать.

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