УФСИН опровергло информацию об арестанте, зашившем себе рот в Барнауле

В управлении ФСИН по Алтайскому краю опровергли информацию, опубликованную в ряде местных СМИ, согласно которой во время массовой голодовки в следственном изоляторе №1 города Барнаула один из заключенных под стражу занялся членовредительством.

Как сообщили порталу Amic.ru в ведомстве, 9 августа два человека, содержащиеся в СИЗО-1, написали заявления об отказе в приеме пищи. В них обвиняемые поясняют, что не согласны с материалами уголовных дел, возбужденных в их отношении Главным следственным управлением ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На условия содержания в следственном изоляторе №1 подследственные жалоб не имеют. По факту неприема пищи двух обвиняемых материалы подготовлены и направлены в прокуратуру региона.

"Упомянутый в СМИ факт о том, что заключенный под стражу зашил себе рот, не соответствует действительности. Актов членовредительства в последние три месяца в СИЗО-1 не зарегистрировано", - пояснили в пресс-службе УФСИН.