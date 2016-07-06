Уголовное дело бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева ушло в суд

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева, которому инкриминируют превышение должностных полномочий и покушение на присвоение и растрату.

Об этом в среду, 6 июля, порталу Amic.ru сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Ольга Чеснокова.

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"Прокуратура согласилась с доводами следствия и утвердило обвинительное заключение в окончательной редакции. В ближайшее время. Возможно даже сегодня, материалы дела поступят в суд", - отметила собеседница.

Представитель СКР также отметила, что в ходе расследования обвинение в отношении Игоря Савинцева было переквалифицировано. Напомним, изначально ему инкриминировали 285 статью Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями.

Однако в окончательной редакции его обвинили по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и части 3 статьи 30, части 4 статьи 160 УК РФ (покушение на присвоение и растрату, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что по версии следствия, в период с 2009 по 2015 годы господин Савинцев, нарушив закон, подготовил и подписал документы по предоставлению в аренду самому себе, а также близким родственникам нескольких сформированных муниципальных земельных участков для дальнейшего строительства на них жилых и нежилых объектов недвижимости.

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"Для сокрытия собственного участия в реализации задуманного, оформление аренды происходило через номинальных правообладателей — подконтрольных обвиняемому и его близким родственникам юридических лиц, без обязательного проведения торгов и путем незаконного использования процедуры предварительного согласования. Впоследствии обвиняемым было обеспечено строительство на двух земельных участках зданий и оформление соответствующих правоустанавливающих документов", — указывают в СКР.

В итоге эти действия, по мнению следователей, создали безусловные основания для реализации исключительного права на приватизацию муниципальных участков по явно несоразмерной выкупной цене — в десятки раз меньше их рыночной стоимости.

Ущерб Барнаулу от действий сити-менеджера оценивается суммой более 17 миллионов рублей. Напомним, что сам экс-глава администрации помещен под домашний арест.