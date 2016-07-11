Уголовное дело депутата АКЗС Сергея Убраева отправляется в суд

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Уголовное дело в отношении депутата Алтайского краевого заксобрания Сергея Убраева, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности, отправляется в суд.

Как сообщили в понедельник, 11 июля, в региональном управлении Следственного комитета, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу народного избранника.

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Прочее Дело алтайского депутата Убраева вернули из прокуратуры на доработку

Портал Amic.ru ранее информировал, что изначально прокуратура вернула материалы расследования на доработку.

Напомним, что Сергею Убраеву инкриминируют осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере - пункт "б" части 2 статьи 171 УК РФ.

Согласно версии следствия, обвиняемый, будучи директором ООО "ТД Малиновое Озеро", с августа 2010 по сентябрь 2011 года нарушил федеральное законодательство и в отсутствии лицензии организовал деятельность Михайловского филиала своей фирмы по производству фармацевтических субстанций, которые затем реализовывались на территории региона.

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"Сумма преступного дохода, полученного Обществом от реализации указанных фармацевтических субстанций, составила более 33 миллионов рублей, что является особо крупным размером", - указывают в СКР.

В ведомстве также добавляют, что в целях обеспечения исполнения приговора судом на имущество депутата наложен арест.

Также омтетим, что не смотря на уголовное преследование Сергей Убраев намерен осенью этого года побороться за попадание в Госдуму. Он выдвинут в федеральный парламент от партии "Родина".