Уголовное дело о гибели строителя барнаульской многоэтажки ушло в суд

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Расследование уголовного дела о гибели 56-летнего рабочего на стройплощадке многоэтажного дома в Барнауле завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажется 46-летний производитель строительных работ одной из городских фирм. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Согласно версии следствия, 2 марта этого года обвиняемый, отвечая за соблюдение правил безопасности и охраны труда, допустил к выполнению работ сотрудников без средств индивидуальной защиты.

В итоге 56-летний каменщик, работая на 16-м этаже здания без каски и страховочного ремня, упал на перекрытие, расположенное этажом ниже. В результате множественных переломов он скончался на месте происшествия.