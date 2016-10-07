Угонщик-неудачник в Барнауле не смог завести машину и оставил свой паспорт

Полиция легко вычислила злоумышленника, который попал под уголовное дело

7 октября 2016, 13:08

Фото: pikabu.ru

Мужчина, безрезультатно пытавшийся угнать машину в Барнауле, оставил на месте преступления свой паспорт.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, полиция задержала парня 1993 года рождения, который накануне утром, будучи нетрезвым, заметил на проспекте Ленина припаркованный автомобиль ВАЗ-2115.

Молодой мужчина решил доехать на чужой машине до своего дома. В итоге он разбил боковое окно, проник в салон, но завести двигатель не смог. Затем подозреваемый скрылся.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в автомобиле паспорт молодого человека. Оказалось, что он его попросту выронил. Вскоре злоумышленник был задержан.

Дома у подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли похищенный из машины сотовый телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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