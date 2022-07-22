Уходим с меди: «Ростелеком» построил оптику в девяти селах Алтайского края

«Ростелеком» во втором квартале 2022 года расширил волоконно-оптическую сеть строительством новых линий связи еще в девяти селах Алтайского края. Широкополосный интернет на скорости до 100 Мбит/с появился в селах Буланиха, Николаевка, Усть-Пристань, Староалейское, в поселках Татьяновка, Амурский, Зеленая Дубрава и Троицк, а также на станции Ребриха.

Наибольший объем работ «Ростелеком» провел на станции Ребриха, где построил распределительную оптическую сеть для 951 домохозяйства, и в Буланихе — для 792. На 18 июля подключения к услугам идут во всех селах, кроме Староалейского, где первые установки начнутся в начале августа. По числу подключенных жителей лидирует Троицк, в котором на оптику перешла половина из охваченных домов. Скоростной интернет уже заработал у трети жителей Буланихи.

«На базе новой сети вместе с интернетом мы предлагаем сельчанам цифровое телевидение (видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink), внешние и внутридомовые камеры видеонаблюдения. В контенте Wink содержится около 200 телеканалов и более 60 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов с возможностью ставить просмотр на паузу и смотреть архивные программы. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Камеры видеонаблюдения позволяют присматривать за детьми, пожилыми людьми и домашним хозяйством дистанционно, с помощью мобильного приложения на смартфоне», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

С начала этого года «Ростелеком» построил оптическую распределительную сеть в 36 селах и предоставил доступ к цифровым услугам для 14 тысяч семей Алтайского края. В июле новые линии связи появятся в селах Хабары и Лебяжье Егорьевского района.