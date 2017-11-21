Уличных торговцев рыбой оштрафовали в Барнауле

Пять штрафов выписали уличным торговцам рыбой и одеждой в Барнауле. Как сообщает официальный сайт администрации краевой столицы, незаконная торговля развернулась на улицах Панфиловцев, Георгиева и Шумакова (остановка "Стоматологическая поликлиника").

На продажу продуктов в антисанитарных условиях пожаловались сами горожане. Этот факт подтвердился. В результате на пятерых граждан составлены протоколы об административных правонарушениях. Всего же с начала года за аналогичные нарушения к ответственности привлекли 80 горожан.

Между тем за такую торговлю грозит штраф до 3 000 рублей физическим лицам, до 10 000 рублей – должностным, до 50 000 рублей – юридическим.

Сообщить о выносной торговле можно в районный комитет по развитию предпринимательства и потребительскому рынку по телефону: 47-50-90.