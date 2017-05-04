Улицу Мерзликина перекроют в центре Барнаула на две недели

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Участок улицы Мерзликина перекроют в Барнауле с утра 10 мая, информирует пресс-центр городской администрации.

Движение будет ограничено на отрезке от дома №5 до дома №8. Перекрытие связано с работами по прокладке сетей водопровода к строящемуся административно-гостиничному зданию №6а.

Откроют данный участок в 21:00 24 мая.