Улицу Партизанскую в Барнауле ремонтируют днем и ночью. Видео
Работы в ночное время ведутся, чтобы не мешать автомобилистам
31 июля 2017, 13:04
В Барнауле продолжается масштабный ремонт дорог. Как уже ранее сообщал портал Amic.ru, в 2017 году город получил средства на 33 участка дорог. Это более 650 тысяч квадратных метров. Напомним, Барнаул принимает участие в федеральной программе "Безопасные и качественные дороги". Чтобы не мешать автомобилистам, а также для ускорения процесса ремонтные работы продолжаются ночью.
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