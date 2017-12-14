Улицу Песчаную поэтапно перекроют в Барнауле из-за аварийного ремонта

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Движение по улице Песчаной в Барнауле будут перекрывать с понедельника, 18 декабря, в несколько этапов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города уточняют, что перекрытие связано с проведением аварийных работ по осуществлению теплоснабжения жилого дома №19 по улице Песчаной.

Полностью график перекрытия выглядит следующим образом:

18 - 19 декабря - от пер.Некрасова до дома №34 по ул.Песчаной;

с 19 по 26 декабря - от дома №36 до дома №32;

с 26 декабря по 2 января - участок от дома №32 до дома №28;

со 2 по 9 января - от дома №27 до пер.Трудового;

с 9 по 12 января - в районе пересечения ул.Песчаной с пер.Трудовым.

Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда.