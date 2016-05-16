Улицу Власихинскую затопило в Барнауле

Фото: Amic.ru

Огромная лужа образовалась на улице Власихинской в Барнауле из-за порыва трубопровода

"Власихинская, 59г, топит", – сообщил порталу Amic.ru в понедельник, 16 мая, очевидец, предоставив редакции фотографии с места событий.

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Как уточнила нашему порталу специалист отдела внешних связей Барнаульского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания" Анастасия Лукьянова, на данном участке в результате опрессовки выявлено повреждение магистрального трубопровода.

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"Никаких серьезных последствий данный инцидент не повлечет. Вода с данного участка уже частично ушла, на место выехала ремонтная бригада", – сказала собеседница.

Отметим, что порывы трубопроводов в столице Алтайского края имели место и на прошлой неделе. Напомним, что в настоящее время в Барнауле проводится опрессовка сетей. Ввиду проведения испытаний на сетях у многих барнаульцев отключили горячую воду.