Улицы Барнаула начали посыпать песчано-соляной смесью

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Дорожники в Барнауле из-за минусовых температур и мокрого снега начали в этом году раньше посыпать улицы песчано-соляной смесью, сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

В первую очередь это касается подъемов, спусков и мостов. В эти выходные дорожники обработали коммунальный мост через реку Обь и подъем-спуск в районе Борзовой Заимки.

В этом году концентрация соли будет выше прошлогодней и составит 15%. Завершается подготовка дорожной техники к работе в зимних условиях, уже переоборудовано 95 % машин и механизмов.