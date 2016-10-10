Улицы Барнаула начали посыпать песчано-соляной смесью
В первую очередь обрабатывают мосты, подъемы и спуски
10 октября 2016, 13:32
Фото: ngs.ru
Дорожники в Барнауле из-за минусовых температур и мокрого снега начали в этом году раньше посыпать улицы песчано-соляной смесью, сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.
В первую очередь это касается подъемов, спусков и мостов. В эти выходные дорожники обработали коммунальный мост через реку Обь и подъем-спуск в районе Борзовой Заимки.
В этом году концентрация соли будет выше прошлогодней и составит 15%. Завершается подготовка дорожной техники к работе в зимних условиях, уже переоборудовано 95 % машин и механизмов.
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