Умер бывший депутат АКЗС, полковник КГБ в отставке Георгий Булахов

В Томске на 75-м году жизни скончался бывший первый секретарь Бийского горкома КПРФ, экс-депутат АКЗС Георгий Булахов. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Коммунисты России".

Политик ушёл из жизни 21 октября.

35 лет Булахов служил в Вооружённых силах, работал начальником Особого отдела КГБ СССР в Бийске, Норильске, в Особом отделе по Красноярскому гарнизону. в 1993 году его уволили в запас в звании полковника.

Кроме партийной работы, он много лет состоял в Бийской городской общественной организации "Союз офицеров запаса и в отставке". Был депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатом Думы города Бийска. Участвовал в партийном строительстве ячейки Коммунисты России в г. Бийске, затем в Томске.