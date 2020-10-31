Умер первый глава Мясного союза Алтая Иван Яшкин

Ушел из жизни Иван Яшкин, экс-руководитель отдела развития управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям и один из основателей Мясного союза Алтая.

О смерти 70-летнего ветерана отрасли сообщили в Алтайпищепроме, в котором он трудился с 2005 года.

"Это был ответственный, принципиальный сотрудник, умелый руководитель коллектива, который мог справиться с любой задачей и вызывал уважение коллег, – рассказали в ведомстве. – Он всегда был открытым, отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам человеком. Всегда поддерживал не только словом, но и делом".

Сотрудники управления выразили соболезнования родным и близким Ивана Яшкина и подчеркнули, что всегда будут помнить его.

Как ранее писал amic.ru, некоммерческая организация "Мясной союз Алтая" была основана в ноябре 2009 года. Иван Яшкин стал первым председателем правления.