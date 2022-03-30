Умники и умницы. Студенты Барнаула сыграли в интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок»

Студенты Барнаула поучаствовали в игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». Организовали соревнования университет «Синергия», Российская ассоциация интеллектуальных клубов и Московский центр интеллектуальных игр «Сириус». Мероприятие проходит в Барнауле уже в четвёртый раз на площадке КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства».

Всего участвовало 16 команд из колледжей и профессиональных училищ краевой столицы. По итогам двух отборочных туров в восьмёрку сильнейших прошли команды:

— «Пульс», КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»;

— «Студенты БКТ», Барнаульский кооперативный техникум;

— «Чистые сердца», КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования»;

— «АКПЛ», КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»;

— «Факел», Барнаульский базовый медицинский колледж;

— «Команда А», КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»;

— «Штурм», КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»;

— «Полёт мысли», Алтайский бизнес-колледж.

Кроме главного приза — кубков и медалей — знатоки получили многочисленные подарки от партнёров мероприятия: Комитета по делам молодёжи администрации города Барнаула, Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Алтайского края, ООО «АмД Маркет», языковой школы AaPPLE, «Квадро Барнаул», сети тренажёрных залов «Рельеф», сети бутиков Stefan, ООО «Центр Киберспорта», федерального образовательного сервиса «ИнПро».

По итогам турнира лучшими командами стали:

Третье место — «Штурм», КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»: Березина Карина, Меновщиков Максим, Крупинова Алина, Шрамко Николай, Прокопичев Виктор, Сангинов Руслан. Руководитель команды: Белоносова Татьяна.

Второе место — «Студенты БКТ», Барнаульский кооперативный техникум: Калюжнов Степан, Баяндин Роман, Гринаковский Роман, Суворова Александра, Павлова Дарья, Белоусов Сергей. Руководитель команды: Тобоева Анастасия.

Первое место — «Факел», Барнаульский базовый медицинский колледж: Бойко Артём, Плохих Дмитрий, Алексеев Дмитрий, Антаков Захар, Процкий Станислав, Бучилина Мария. Руководитель команды: Бражников Никита.

Университет «Синергия» благодарит участников за тёплый приём и дружественную атмосферу.