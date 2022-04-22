Умные часы, наушники, робот-пылесос: «Телефоника» разыграет гаджеты среди покупателей смартфона Honor X8

Магазин «Телефоника» запускает розыгрыш. Все, кто купят новый смартфон Honor X8 до 15 мая 2022 года, автоматически становятся участниками и получают возможность выиграть робот-пылесос, умные часы, наушники и другие гаджеты. Итоги розыгрыша подведут уже 18 мая. Подробности акции вы можете узнать на сайте «Телефоники».

Honor X8 — современный смартфон с тонким и лёгким корпусом и стильным дизайном. Он привлекает внимание пользователей благодаря FullView-экрану с частотой обновления до 90 ГЦ, квадрокамере 64 Мп и производительному процессору Qualcomm Snapdragon 680. Модель выпускают в трёх цветах: «титановый серебристый», «полночный чёрный» и «синий океан».



Фото: shop.mts.ru

В призовом фонде — одни из самых популярных гаджетов бренда Honor. Среди них:

— робот-пылесос Honor Choice Hor-001 (белый);

— умные часы Honor Watch 42мм Magic 2 (чёрный);

— фитнес-браслет Honor 6 ARG-B39 (чёрный);

— фитнес-браслет Honor 5 CRS-B39S (чёрный);

— гарнитура Honor Choice EarBuds X (чёрный).

В «Телефонике» представлен большой ассортимент смартфонов и гаджетов от компании Honor. Среди самых интересных предложений — смартфон Honor 50. Основная камера разрешением 108 Мп поможет сделать впечатляющие фото и видео, а фронтальная камера 32 Мп — отличные селфи при любом освещении. Широкий угол обзора даёт возможность делать качественные снимки с друзьями.

Смартфон оснащён быстрой зарядкой SuperCharge мощностью 66 Вт.

Фото: www.ixbt.com

Гарнитура Honor Choice EarBuds X — это лёгкие внутриканальные наушники с естественной и комфортной посадкой. Каждый наушник весит всего 4,3 грамма, поэтому их удобно носить в течение всего дня.

Наушники оснащены двойными микрофонами, которые подавляют внешний шум с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Использование стандарта Bluetooth 5.2 и технологии Surface Acoustic Wave (SAW) обеспечивает Honor Choice EarBuds X надёжное соединение во время игр, звонков или прослушивания музыки даже в местах со слабым сигналом.

Фото: root-nation.com

Пылесос Honor Choice Robot Cleaner R1 — незаменимый помощник для сухой и влажной уборки с большим пылесборником и резервуаром для воды. Мощность всасывания до 2600 Па подходит для сбора даже крупного мусора, а резервуар с тремя уровнями наполнения позволяет помыть до 120 кв. м пола с деревянным или плиточным покрытием.

Толщина пылесоса — всего 7,9 см: он может проводить уборку в труднодоступных местах. Пылесборник вмещает до 510 мл пыли и мусора; его легко снимать и чистить. Литиевая батарея емкостью 2600 мАч обеспечивает бесперерывную работу до 120 минут.

Продавцы-консультанты магазинов всегда помогут вам с выбором. А если вы уже определились — можете купить товар онлайн и забрать его в ближайшем отделе «Телефоники».

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Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте магазина «Телефоника».