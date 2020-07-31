Умные гаджеты на страже здоровья. В Алтайском крае внедряются новые медтехнологии

В декабре 2019 года в реанимационных палатах начали применять систему, которая позволяет выводить изображение со звуком в один из консультативных центров Барнаула. Сейчас в крае существует три таких центра: на базе перинатального центра "Дар" (консультируют детей до 20 дней жизни), Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства (дети старше 20 дней жизни) и на базе Краевой клинической больницы (пациенты ковидных госпиталей).

Система, подключенная к 17 больницам региона, работает так: в реанимации возле кровати больного установлена камера, которая пишет не только изображение, но и звук. У лечащего врача имеется телефон, подключенный к сети Wi-Fi. Изображение в любой момент может просмотреть специалист консультативного центра, подкорректировать тактику лечения или перевести пациента из районной больницы в специализированную клинику.

Новости

Прочее Не время умирать: в Алтайском Минздраве рассказали, как будут лечить от коронавируса

В начале 2020 года бригады скорой медицинской помощи оснастили мобильными аппаратами ЭКГ, которые могут отправлять данные в кардиоцентр. Сейчас на автомобилях скорой в районах края 230 таких аппаратов. Только за последнюю неделю было выполнено больше 4000 исследований. Расшифровкой кардиограмм занимается врач кардиоцентра при помощи системы-робота. Это позволяет быстро оценить состояние пациента и назначить ему соответствующее лечение, либо принять решение о его госпитализации в профильную больницу.

Благодаря тонометрам с SIM-картами и датчиком GPS за здоровьем пациентов с гипертонией наблюдают врачи. Люди измеряют на нем давление, а прибор передает все данные в федеральный Центр кардиологии. В программе участвуют 1500 пациентов, страдающих повышенным артериальным давлением. Они заключают договор, получают прибор и два раза в день измеряют артериальное давление. Все данные автоматически поступают в Центр дистанционного мониторинга при федеральном Центре кардиологии и участковому терапевту. Если от пациента не поступила информация, его давление резко выросло или упало, звонит врач, задает вопросы и вызывает скорую.