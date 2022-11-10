Умный, полезный, самостоятельный. Бренд Makita представил новый робот-пылесос

Бренд электроинструментов Makita представил новинку — робот-пылесос DRC300. Он может работать до четырех часов на одном заряде и запоминает до 10 тысяч квадратов площади. А еще им можно управлять через удобное приложение.

Робот-пылесос Makita DRC300 может составить карту помещений не только для возвращения в свою изначальную позицию, но и для построения оптимальных маршрутов. Это инновационное устройство от Makita работает от одного или двух аккумуляторов. При использовании двух параллельно подключенных аккумуляторов 18V LXT ёмкостью 6,0 Ач время непрерывной работы составляет до 240 минут — за это время пылесос убирает площадь до 600 квадратных метров.

Управлять пылесосом можно при помощи кнопок на самом устройстве, пульта дистанционного управления (входит в комплект) или специального приложения для смартфона. В нем пользователь может просматривать историю действий — даты уборки, время, процент очищенной территории за определённый промежуток времени.

Пылесос оснащён трехлитровым контейнером для пыли, HEPA-фильтром для улавливания даже самых мелких частиц (важно для аллергиков), а также системой уведомлений о засорении фильтра. В комплект входит одна основная и две боковые щётки, которые легко зафиксировать и отсоединить, а также большая ручка, которая облегчает транспортировку.

«Благодаря интеллектуальности и высокой мощности аккумуляторный пылесос „Макита DRC300“ предлагает профессиональным клинерам и домохозяйкам максимальную свободу действий. Пользователи могут предоставить этому пылесосу делать свою работу, а сами переключиться на выполнение других задач. Более того, аккумулятор LXT можно использовать для работы более 30 клининговых устройств, входящих в нашу линейку оборудования — эта модель является частью аккумуляторной платформы, включающей более 290 беспроводных решений», — отметил менеджер по маркетингу в компании Makita Кевин Бранниган.

Модель DRC300 присоединяется к расширяющейся линейке клинингового оборудования от Makita, включающей также недавно вышедшие ранцевые пылесосы. Популярный ранцевый пылесос VC008 40V Max XGT, который ранее приобретали без дополнительных аксессуаров, теперь доступен для покупки в составе комплекта, включающего два аккумулятора 40V Max XGT ёмкостью 5,0 Ач и зарядное устройство (номер модели — VC008GT201).

Источник: Макита Лайн ру.

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