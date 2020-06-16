"Умный" светофор установили в Барнауле

В Барнауле модернизировали светофор на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Как отмечается, на этом месте установили детекторы транспорта с возможностью анализа трафика дорожного движения. Датчики будут выявлять количество автомобилей, скорость транспортного потока и занятость полосы, а также накапливать данные об интенсивности движения в разное время суток.

Эти сведения позволят настроить режим работы светофора таким образом, чтобы на перекрестке не образовывались заторы. Кроме того, благодаря детекторам диспетчер сможет отслеживать текущую дорожную ситуацию на участке.

Если опыт окажется положительным, "умные" светофоры оборудуют и на других перекрестках краевой столицы.