Умный в гору не пойдет. Карта объезда дорог, которые закрыли на ремонт в Барнауле

Барнаульских водителей этим летом ждет "веселая" жизнь: сразу две важные дороги закрыли на ремонт. Участок улицы Попова перекрыли до 6 августа. В случае с объездной по шоссе Ленточный бор дорожники пока даже не называют точных сроков, когда движение восстановят. Amic.ru подготовил интерактивную карту, где отмечены закрытые участки и указаны схемы объезда. Конечно, в обоих случаях придется сделать "нехилый крюк", но зато для вас не станет сюрпризом внезапный знак "Стоп".

По объездной – только выезд

Участок шоссе Ленточный бор от Южного тракта и до моста через Барнаулку протяженностью 4,5 километра в этом году расширят до четырех полос. Из-за этого трассу 12 июля закрыли для движения. Вернее, только половину: полосу на выезд оставили открытой. Поэтому проехать в сторону Южного тракта можно будет по прежнему маршруту. А вот въехать в город по Змеиногорскому тракту во время ремонта получится только через проспект Красноармейский.

Внимательнее следует быть и тем, кто ездит на общественном транспорте. Автобусные маршруты тоже изменились:

автобусный маршрут № 29 в прямом направлении: … ул. Аванесова, ул. Ломоносова, ул. Фомина, ул. Ляпидевского, Змеиногорский тракт, ул. Аванесова, ул. Мамонтова, ул. Челюскинцев, ул. Загородная, ул. Кутузова, шоссе Ленточный бор, далее по маршруту;

автобусные маршруты № 51, № 59 в прямом направлении: … Южный тракт, Змеиногорский тракт, ул. Аванесова, ул. Мамонтова, ул. Челюскинцев, ул. Загородная, ул. Кутузова, шоссе Ленточный бор, далее по маршрутам;

автобусный маршрут № 126 в прямом направлении: … Змеиногорский тракт, ул. Аванесова, ул. Мамонтова, ул. Челюскинцев, ул. Загородная, ул. Кутузова, шоссе Ленточный бор, далее по маршруту;

автобусный маршрут № 119 в прямом направлении: … Змеиногорский тракт, Южный тракт, Лесной тракт, ул. Ржевская, ул. Радужная, ул. Весенняя, ул. Дальняя, ул. Трактовая, Павловский тракт, ул. Власихинская, ул. Малахова, далее по маршруту.

В обратную сторону автобусы курсируют по прежней схеме.

Что делают на Попова

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Прочее Улицу Попова в Барнауле перекроют на месяц. Подробности и схема проезда

На улице Попова перекрыли участок от ул. Трактовой до здания № 248в. Кроме того, движение ограничено по нечетной стороне от проезда Делового до ул. Власихинской. На магистрали запланировали масштабные работы: там уже полностью переустроили сети водоснабжения и водоотведения и построили ливневую канализацию. Кроме замены асфальта на улице проведут реконструкцию путепровода, обустроят заездные карманы для общественного транспорта и построят тротуары. Все работы планируют закончить до 1 октября 2020 года.

Объехать полностью перекрытый участок можно через Южный проезд. Общественный транспорт будет до 6 августа ходить следующим образом:

автобусные маршруты № 20, 35 (в прямом и обратном направлениях): ул. Трактовая, Павловский тракт, ул. Власихинская, ул. Попова, далее по маршруту;

автобусные маршруты № 37, 137, 138, 149, 120, 121 (в прямом и обратном направлениях): ул. Дальняя, проезд Южный, проезд Деловой, разворот в районе остановки "Тейси" (ул. Попова), далее по маршрутам.

Напомним, дорожные работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Причем если реконструкция на Попова была изначально запланирована, то расширять объездную в этом году решили совсем недавно, поскольку дорожники смогли получить из федерального центра дополнительные деньги.