Уникальную мозаику из камня создали для алтайского художественного музея

В четверг, 19 ноября, в Государственном художественном музее Алтайского края презентуют уникальную мозаику, сделанную на Колыванском камнерезном заводе.

Работа выполнена в стиле флорентийской мозаики. В ней использована ревневская яшма, белорецкий кварцит, коргонский порфир, мрамор, лазурит, чароит и многие другие. Автором работы является художник-монументалист из Санкт-Петербурга Ольга Алексеева, сообщает официальный сайт региональной администрации.





На изготовление мозаики ушло несколько лет. Она имеет размер 1,62х3 метра. Разместят ее в реконструированном здании музея на проспекте Ленина, 88.

Ольга Алексеева окончила Ленинградское художественно-промышленное училище имени Мухиной и получила профессию художника-монументалиста. После учебы около 10 лет жила и работала в Барнауле, занималась флорентийской мозаикой, монументальными росписями. Ее работы есть на здании Барнаульского речного вокзала, станции ''Сибирская'' Новосибирского метрополитена и вестибюля театра ''Новая опера'' в Москве.



