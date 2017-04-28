Уникальный спортивный фестиваль пройдет в Алтайском крае в 2019 году

Уникальное спортивное мероприятие Great Altai пройдет в Алтайском крае в 2019 году. Об этом заявил секретарь международного координационного совета "Наш общий дом - Алтай" Борис Ларин во время панельной сессии по развитию приграничного сотрудничества в сфере туризма в рамках стран евразийского пространства.

"Great Altai уже проходил в Монголии и Китае. В этом году мероприятие пройдет на территории Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. А в 2019 году фестиваль пройдет в Алтайском крае", - рассказал Ларин.

Он также отметил, что Great Altai - уникальное мероприятие. Соревнования проходят под открытым воздухом. Для проведения фестиваля не надо строить дорогостоящие комплексы, ледовые дворцы и огромные стадионы. Ларин подчеркнул, что никто в мире больше не использует подобный формат для спортивных состязаний, так что Great Altai можно назвать уникальным явлением.

В 2017 году международный туристско-спортивный фестиваль "Great Alltai. Большой Алтай.Казахстан - 2017" пройдет с 12 по 19 августа в национальном парке Катон-Карагай и на Бухтарминском море.

Отметим, что к участию приглашаются все желающие: спортсмены, судьи, команды, члены их семей, любители спорта и природы.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по следующим видам спорта и туризма: пешеходный туризм, водный туризм, конный туризм, комбинированный туризм, скалолазание, велотуризм, рафтинг. Кроме того, можно проверить свои силы в авто- и мототуризме, перетягивании каната и в рыболовном спорте.