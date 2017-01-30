"Университет" уверенно расправился с аутсайдером чемпионата из Грозного

Фото: "Алтайский спорт"

Барнаульский "Университет" продолжает свое успешное выступление в Высшей лиге "А". После выезда в Челябинск, где команда Ивана Воронкова взяла три очка, "студенты" дома дважды проэкзаменовали аутсайдеров чемпионата из Грозного. Кавказская команда, еще недавно выступавшая в Суперлиге, испытывает проблемы с составом: перед началом сезона коллектив покинули два лидера-доигровщика. Впрочем, в первом туре "Университет" увез из Грозного всего одну победу.

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"Университет" очень уверенно выиграл первую партию – 25-15. Причем удачно на подаче проявили себя Иван Валеев и Денис Горбачев. Во втором сете "студенты" вновь действовали уверенно. Порой была заметна разница в классе двух команд, и было видно, что "Грозный" по игре не соответствует уровню Высшей лиги "А". Однако в третьей партии гости встрепенулись. Они не только сумели сократить отставание от "Университета" в середине сета, но и прекрасно провели его концовку, сумев выиграть – 25-22. Четвертая партия получилась валидольной. "Грозный" на равных сражался с "Университетом", и до последнего казалось, что судьба встречи будет решаться в пятой партии. Однако "студенты" довольно стабильно провели остаток сета. При счете 24-23 в пользу барнаульцев они провели эффектную атаку, и Иван Валеев послал мяч между двумя блокирующими. Итог — 3-1.

Вторая встреча прошла по похожему сценарию. "Университет" уверенно выиграл первую партию со счетом 25-21. Однако результат омрачила травма доигровщика команды Ивана Молчанова, который в безобидной ситуации неудачно приземлился на паркет и попросил замену. На замену вышел Максим Ненашев, который, на удивление, провел очень стабильную и хорошую встречу.

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Вторая партия также осталась за "студентами", а вот в третьей наша команда сделала несколько ошибок. Гости воспользовались этим и выиграли – 21-25. Четвертая партия второй встречи навсегда войдет в историю команды "Университет". Пасующий команды Чеслав Свентицкис вышел на подачу, и при нем хозяева сумели заработать 21 очко подряд. Несколько классных эйсов, удачное действие на блоке и ошибки игроков "Грозного" привели к тому, что счет на табло стал 21-0. Однако после этого наши соперники сумели найти в себе силы, отыграли несколько очков, но на итоговый счет это не повлияло (25-10). В итоге две победы со счетом 3-1, и "Университет" едет в гости к грозному МГТУ на четвертом месте в чемпионате.

Как сказал после игры главный тренер "Грозного" Арсен Кириленко, барнаульский коллектив оставил приятное впечатление.

"Настраивались на победу. В первой игре не смогли убрать предстартовое волнение, с первой партии посыпались. В третьей-четвёртой партиях наладили игру, но доигровщики получили травмы. Во втором матче они не смогли выступить", – сказал он.

Главный тренер "студентов" Иван Воронков же после результата двух игр с аутсайдером не скрывал своего хорошего настроения. Впереди у "Университета" три важных игры с лидерами чемпионата — МГТУ, "Ярославичем" и "Прикамьем".

"Игры, может быть, показались не очень сложными. Состав у "Грозного" хороший. Просто они плохо начали чемпионат, а теперь пытаются цепляться за результат. После первого матча провёл с ребятами собрание, объяснил, что недопустимо снижать к себе требования. Не скажу, что они расслабились, однако, выиграв партию 25-15, в подсознании ребят отложилось, что и дальше игра пойдёт легко. В волейболе, да и в любой игре, действует принцип: если поверил в победу чуть раньше, чем прозвучал финальный свисток, то жди интриги. По второму матчу статистику ещё не видел, но и там было много брака в третьей партии. Поднимаем сложный мяч и тут же лезем в сетку – это от невнимательности, такие вещи нужно убирать. Все партии необходимо играть на одном уровне – хоть с лидерами, хоть с аутсайдерами", – отметил Иван Воронков.