Упавшее на дорогу бревно спровоцировало пробку на Змеиногорском тракте
Посторонний предмет полностью заблокировал движение по одной из полос
24 декабря 2021, 11:46, Илья Звягинцев
Бревно рухнуло на дорогу и перегородило проезд на Змеиногорском тракте. Об этом рассказали читатели amic.ru.
Судя по всему, бревно выпало из грузовика и осталось лежать на дороге. В результате одна полоса оказалась полностью заблокирована для движения. На участке возник затор.
Пока неизвестно, приедет ли за бревном его владелец или убирать его с проезжей части придётся коммунальщикам.
Отметим, что к 16:00 по местному времени пробки в Барнауле достигли шести баллов. Традиционно самая тяжёлая ситуация отмечается в центре города. Отдельные заторы возникают на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, а также на пересечении шоссе Ленточный бор и улицы Власихинской.
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