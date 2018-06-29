Упавший мешок весом в тонну насмерть задавил рабочего под Бийском
По факту трагедии проводится доследственная проверка
29 июня 2018, 09:06
Фото: 1tulatv.ru
Мужчина погиб в Бийском районе в результате падения на него мешка весом в 1 тонну, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Трагический инцидент случился еще 23 июня на территории одного из дорожно-строительных управлений.
"При погрузке минерального вещества в контейнер произошло падение мешка весом 1 тонна на рядом находящегося дробильщика. От полученных телесных повреждений 54-летний мужчина скончался на месте происшествия", - констатируют в СКР.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося, будет дана оценка действиям тех, кто отвечает за обеспечение правил охраны труда на предприятии.
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