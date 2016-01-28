Управляющие компании заплатят штраф, если вовремя не уберут снег и наледь

Администрация Барнаула обратила внимание руководителей управляющих компаний на необходимость качественно и своевременно проводить работы по очистке от снега и наледи.

Речь идет не только о дорогах, дворовых территориях, тротуарах, где наледь необходимо убрать или посыпать песком. Коммунальщики также должны очистить крыши, водостоки, балконы и лоджии многоквартирных жилых домов от снега, наледи и сосулек. Плюс управляющие компании отвечают за своевременный вывоз снега во избежание угрозы жизни и здоровью граждан.

За нарушение пунктов 6.1-6.12 Правил благоустройства города Барнаула, касающихся уборки территории в осенне-зимний период, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа:



для должностных лиц – от 1000 до 10000 руб.;

для юридических лиц – от 5000 до 50000 руб.

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