"Уральские авиалинии" запустили теплую акцию

Зима на Алтае выдалась долгой: уже в октябре пришли первые морозы и выпал снег. Мысли об отпуске в теплых странах стали посещать барнаульцев все чаще. "Уральские авиалинии" помогут настроиться на лето-2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодами.

Для тех, кто не знаком с QR-кодами, – это разновидность штрих-кода, который имеет форму квадрата. Чтобы воспользоваться кодом, его нужно сначала найти на улицах Барнаула, в представительстве авиакомпании и в авиакассах. Подсказка: один из кодов находится между памятниками И.И. Ползунову и В.И. Ленину. Подробности можно узнать на сайте.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-декабрь 2015-2016 гг. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 38 авиалайнеров (20 А320, 11 А321 и 7 А319).