Уровень инфляции в Горном Алтае снизился до 1,7%

Фото: infakt.pl

Уровень годовой инфляции в Республике Алтай по итогам июля текущего года снизился до 1,7%, что ниже средних значений по Сибири (2,4%) и в целом по России (2,5%), сообщает пресс-служба регионального правительства.

В кабмине республики добавляют, что последний раз такая низкая инфляция была зафиксирована в регионе в январе этого года.

В регионе зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию на 11,8%. Рыбопродукты подешевели на 3,7%, сахар на 6,8%, крупы на 9,2%, молочные продукты на 1,4%.

В компонентах непродовольственных товаров и услуг наибольший годовой прирост цен зафиксирован на табачные изделия, моторное топливо, а также услуги образования, телевещания и зарубежного туризма.