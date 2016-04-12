Уровень Оби в Барнауле отдаляется от критической отметки

Фото: gorod48.ru

Уровень воды в Оби в районе Барнаула продолжает демонстрировать понижение – к утру 12 апреля река находится на отметке 367 сантиметров над нулем водомерного поста.

Напомним, что накануне река была на уровне 374 сантиметров. То есть за сутки вода спала на семь сантиметров.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, на прошлой неделе Обь, напротив, показывала значительный прирост, за сутки поднимаясь на полметра.

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Критическая отметка уровня воды над нулем водомерного поста в Барнауле, напомним, составляет 541 сантиметр. При достижении этого показателя в краевом центре начинает подтапливать микрорайон Затон.