Уровень Оби в районе Барнаула начал подниматься

Фото: meteonova.ru

Река Обь в районе Барнаула после двух недель снижения уровня воды вновь начала подниматься.

Так, по информации регионального Гидрометцентра, 12 мая вода в реке находится на отметке 293 сантиметра над нулем водомерного поста.

Накануне, напомним, уровень реки составлял 291 сантиметр. При этом в последние две недели река постоянно убывала.

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Отметим, что критический показатель реки в Барнауле составляет 541 сантиметр над нулем водомерного поста. При достижении этого уровня в краевой столице начинается подтопление микрорайона Затон.