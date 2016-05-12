Уровень Оби в районе Барнаула начал подниматься
По данным на утро 12 мая, река находится на отметке 293 сантиметра над нулем водомерного поста
12 мая 2016, 08:28
Фото: meteonova.ru
Река Обь в районе Барнаула после двух недель снижения уровня воды вновь начала подниматься.
Так, по информации регионального Гидрометцентра, 12 мая вода в реке находится на отметке 293 сантиметра над нулем водомерного поста.
Накануне, напомним, уровень реки составлял 291 сантиметр. При этом в последние две недели река постоянно убывала.
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Отметим, что критический показатель реки в Барнауле составляет 541 сантиметр над нулем водомерного поста. При достижении этого уровня в краевой столице начинается подтопление микрорайона Затон.
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