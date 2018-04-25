Уровень воды в реках Алтайского края растет из-за дождливой погоды

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Штормовая погода способствует повышению уровня воды в реках Алтайского края. Об этом сообщает Минприроды региона, ссылаясь на специалистов "Межведомственной рабочей группы по вопросам прогнозирования на территории Верхне-Обского региона весенних и дождевых паводков различной заблаговременности".

Отмечается, что из-за высоких среднесуточных температур в Алтайском крае продолжает подниматься уровень воды во всех реках бассейна Верхней Оби. Наибольшие подъемы, согласно данным на 8:00 среды, 25 апреля, зафиксированы в среднем течении реки Чарыш (+119 сантиметров) и реки Тогул (+105 см).

В ближайшие дни в регионе прогнозируется штормовая погода с дождями, при этом местами они будут сильные, а максимальная температура составит от 15 до 20 градусов тепла, в предгорьях до +25 градусов.

Подчеркивается, что эти погодные условия будут способствовать дальнейшему росту уровня воды в алтайских реках.