Уроженца Узбекистана будут судить за убийство двух жителей Барнаула

В Алтайском крае осудят 36-летнего уроженца Республики Узбекистан, который убил двух человек, сжег их тела и похитил крупную сумму денег. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, летом 2019 года проживавший в Алтайском крае иностранец взял у знакомых под выкуп автомобиль стоимостью более 560 тысяч рублей. При этом платить за иномарку уроженец республики не торопился и в январе 2020 года молодые люди подъехали к его дому, чтобы решить проблему. Не желая отдавать деньги, мужчина достал огнестрельное оружие и расстрелял нежданных гостей.

"С целью сокрытия следов преступления, он отогнал транспортное средство на участок местности в Первомайском районе, а затем поджег. Кроме того, следствием доказана его причастность к краже денежных средств в размере более 950 тысяч рублей у одного из потерпевших, которые он похитил из машины сразу же после убийства", – говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовное дело сразу по четырем статьям. Его направили в суд для рассмотрения.