Уроженец Узбекистана осужден в Барнауле за взятку сотруднику УФМС

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Уроженец Узбекистана в Барнауле приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей за дачу взятки инспектору отдела миграционного контроля краевого управления Федеральной миграционной службы.

По данным регионального управления Следственного комитета, в сентябре прошлого года 35-летний иностранец, желая получить вид на жительство, подал заявление с ложными сведениями, нарушив административный кодекс.

Опасаясь ответственности и последующего выдворения из России, он передал инспектору отдела миграционного контроля УФМС России по Алтайскому краю 5 тысяч рублей в качестве взятки за несоставление административного протокола.

Сотрудник миграционной службы, в свою очередь, сообщил о коррупционном предложении в ФСБ. В итоге мигрант из Средней Азии признал свою вину и был приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей.