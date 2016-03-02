Уроженец Узбекистана осужден в Барнауле за взятку сотруднику УФМС
Штрафом в размере 150 тысяч рублей обернулась для уроженца Узбекистана взятка сотруднику УФМС в Барнауле
Фото: smolmotor.ru
Уроженец Узбекистана в Барнауле приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей за дачу взятки инспектору отдела миграционного контроля краевого управления Федеральной миграционной службы.
По данным регионального управления Следственного комитета, в сентябре прошлого года 35-летний иностранец, желая получить вид на жительство, подал заявление с ложными сведениями, нарушив административный кодекс.
Опасаясь ответственности и последующего выдворения из России, он передал инспектору отдела миграционного контроля УФМС России по Алтайскому краю 5 тысяч рублей в качестве взятки за несоставление административного протокола.
Сотрудник миграционной службы, в свою очередь, сообщил о коррупционном предложении в ФСБ. В итоге мигрант из Средней Азии признал свою вину и был приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей.