Ущерб от сноса скейт-парка в Барнауле оценили в 1,7 млн рублей

Ущерб от сноса скейт-парка во дворе дома по адресу Антона Петрова, 241, в Барнауле оценили в 1,7 млн рублей, сообщают "Вести Алтай".

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Прочее Барнаульцы снесли скейт-парк, потому что им мешал грохот во время трюков

Как уже писал amic.ru, ранее жильцы близлежащих домов снесли скейт-парк, потому что им мешал грохот во время трюков. Тогда они заказали машину и разобрали конструкцию. На вопрос о том, куда перевезут площадку, отвечали, что в другое место, но на самом деле грузовик приехал забрать конструкцию на металлолом.

При этом в ЖЭУ отметили, что не вызывали рабочих с резаками, а лишь ждали, когда жильцы предоставят необходимые документы для переноса. Там же заявили, что действия местных жителей по демонтажу рампы нелегальны, поскольку построили ее за государственные деньги.

Сейчас правоохранители выясняют, по чьей инициативе снесли скейт-парк. Известно, что под подозрение уже попали несколько жительниц двора, во главе которых – управляющая домом.