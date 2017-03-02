Ушедшая эпоха. Этикетки спичек как рупор советской власти

2 марта – Всемирный день спичек. Смотрите, как порой простая этикетка становилась социальным инструментом

2 марта 2017, 13:35

Сейчас не так часто можно встретить курящего человека, который прикуривает от спичек. Если зажигалка раньше являлась признаком элегантности и достатка, то сейчас – вполне обыденное явление. А жаль. Вместе со спичками в Лету канула целая эпоха. Эпоха, когда этикетки от спичек становились настоящим инструментом для проведения той или иной социальной политики властей. 

Простой и надежный прибор керогаз. Сейчас этот прибор не каждый вспомнит. 

Парни-жеребцы – вот как это называется. 

Тут все ясно. То есть как это действует: вот ты выпиваешь пару рюмок, хочешь прикурить, достаешь спички, а там немой укор. 

Представляете, ели бы вместо чая гостю предлагали молоко?! 

А для не спортсменов он губителен? 

Маркетинг образца 1959 года. 

В наше время от такой машины большими шагами. И все-таки какая забота о женщине! 

Если вы не знали, то спички бы вам рассказали, что самолет преодолевает расстояние быстрее поезда. 

Всегда актуальная информация.

Если вдруг вы решили покататься на крыше вагона. Но когда-то это было привычным делом. 

Муха – наш враг! Тут просто можно промолчать. 

Ну и завершающая этикетка. 

С Днем спичек вас, товарищи! Будьте с ними аккуратнее и не забывайте советы, которые вам они только что дали. 

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