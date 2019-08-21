Условный срок за убийство при самообороне получила жительница Барнаула

Условное наказание получила жительница Барнаула, признанная судом виновной в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

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Общество Фильм об алтайской спортсменке, осужденной за сопротивление насильнику, покажут в Москве

"24-летняя женщина проживала со своим малолетним ребенком и 20-летним мужчиной. В один из дней апреля 2019 года между сожителями произошел конфликт на почве ревности", – рассказали в ведомстве.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал избивать свою возлюбленную, как это происходило уже неоднократно. Девушка взяла кухонный нож и нанесла удар ему в грудь, от чего тот скончался на месте происшествия.

Подсудимая свою вину признала частично, утверждая, что не хотела убивать, а думала лишь напугать. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

В субботу, 17 августа, состоялась премьера фильма об алтайской спортсменке Татьяне Андреевой. Громкая история произошла в августе 2012 года. Девушка, посчитав, что ее хочет изнасиловать знакомый молодой человек, использовала нож для самообороны. От полученного ранения парень умер. В августе 2013 года суд признал Андрееву виновной в убийстве и назначил ей семь лет колонии. В Шипуновской колонии № 6 она провела чуть более четырех лет и вышла на свободу в октябре 2017 года.

"По моим ощущениям около пятисот человек за последние пару недель посмотрели фильм "Дело Андреевой", - написала в своем Facebook режиссер Елена Погребижская.

По ее словам, в открытый доступ выложить кино пока что нет возможности из-за прав на него у одного из российских телеканалов.