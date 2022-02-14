Успеть до конца дня. Подборка подарков ко Дню святого Валентина и где их купить

Каким бы романтичным ни был День всех влюблённых, большинство людей, находящихся в отношениях, однозначно испытывают стресс, выбирая подарок для своего любимого человека. Для тех, кто до сих пор не может определиться с презентом ко Дню святого Валентина, предлагаем свою подборку подарков от “Телефоники”.

Умные часы

Часы Geozon Sky — это строгий внешний вид, полезные функции, хорошая автономность, а также невысокая цена. В линейке — несколько вариантов цвета ремешка: можно подобрать подходящий и для парня, и для девушки. Синхронизируются с IOS и Android.

Беспроводная гарнитура

Гарнитура Honor True Wireless — отличный подарок для меломанов. Модель задействует в работе динамики диаметром 7 мм, которые обеспечивают отличное качество звука, исключающее задержки. Звучание будет содержать чёткие верхние частоты и мощные басы. В наушники встроены четыре цифровых микрофона с функцией шумоподавления и чёткой передачей голоса.

Время непрерывного прослушивания музыки составляет шесть часов, но длительность работы устройства увеличивает зарядная станция. Благодаря этому наушники могут обходиться без подзарядки от сети целый день. Для связи с техникой TWS Honor используют технологию Bluetooth 5.0, сопряжение с устройствами происходит почти мгновенно.

Электрическая зубная щётка

Зубная щётка SOOCAS X3U поможет бережно ухаживать за зубами и полостью рта. Она сделана из материалов высокого качества, прочных и безопасных, и представлена в трёх цветах — белом, чёрном и розовом. Функционирует за счёт совершения высокочастотных колебаний. Основным инструментом прибора является головка, совершающая до 39 600 движений в минуту.

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