Успей на бюджет. Подать документы в АлтГТУ можно до 30 августа

АлтГТУ объявил дополнительный набор на бюджетные места в институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии, на факультет специальных технологий и факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта. Направления подготовки – бакалавриат и специалитет, форма обучения – очная.

"В этом году выпускники вынуждены были подавать документы дистанционно и по новым правилам из-за пандемии. Допнабор – это еще один шанс поступить на бюджетные места для тех, кто не прошел или передумал поступать в определенный вуз или на специальность", – говорят в приемной комиссии АлтГТУ.

Какие экзамены нужно сдать?

На направления подготовки "Продукты питания из растительного сырья" и "Продукты питания животного происхождения" необходимы ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и биологии. А для поступления на направления "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" и "Химическая технология" необходимы экзамены по русскому языку, профильной математике и химии. Есть направления подготовки с ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике.

Когда можно подать документы?

Поступающие по результатам ЕГЭ могут подать документы с 27 по 30 августа 2020 года (до 18:00), по результатам вступительных испытаний АлтГТУ – с 27 по 29 августа 2020 года (до 16:00).

Подать заявление о согласии на зачисление нужно через электронную систему АлтГТУ. Это необходимо сделать до 18:00 30 августа 2020 года.

Приказ о зачислении по результатам дополнительного набора будет размещен 31 августа 2020 года.

А что если есть диплом о СПО?

В приемной комиссии подчеркивают, что для абитуриентов с дипломом среднего профессионального образования вуз организует собственные внутренние вступительные испытания по всем необходимым предметам. Экзамены проводятся дистанционно, по мере наполнения групп.

Полный перечень направлений размещен на сайте АлтГТУ.

Телефоны приемной комиссии: 8 (3852) 29-07-29, 29-09-01.