Установлен водитель, сбивший женщину и скрывшийся с места ДТП в Барнауле

Фото: drivenn.ru

Полиция в Барнауле установила водителя, допустившего наезд на женщину 1973 года рождения и скрывшегося с места аварии.

Напомним, инцидент случился накануне около 07:20 на улице Попова в районе дома № 97, когда женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшей была оказана помощь в травмпункте. Госпитализация ей не понадобилась.

Сейчас установлена личность водителя, скрывшегося с места ДТП. Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, им оказался мужчина 1984 года рождения, управлявший автомобилем Toyota RAV4.