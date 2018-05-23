Устраивает ли горожан качество дорог Барнаула после ремонта: опрос Amic.ru

В Барнауле второй год идет масштабный ремонт дорог в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". В 2017 году по этой программе полностью отремонтировали 33 улицы. В 2018-м будут отремонтированы 44 улицы. Год назад читатели Amic говорили, что готовы потерпеть временные неудобства, вызванные ремонтными работами, лишь бы в итоге дороги столицы Алтайского края были приведены в надлежащее состояние. Осенью барнаульцы и гости города неоднократно оставляли восторженные отзывы о качестве дорог. Но теперь, спустя почти год, редакция портала решила подвести предварительные итоги и выяснить у читателей Amic.ru, не напрасными ли оказались чаяния барнаульцев и не разочарованы ли они качеством проведенного ремонта дорог.

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Отметим, сейчас на дорогах столицы Алтайского края ремонт идет полным ходом. Не мешает и плохая погода.

На официальном сайте администрации города Барнаула создан раздел "Безопасные и качественные дороги", где автолюбители могут узнать все новости о ходе ремонтной кампании в столице Алтайского края. Создана одноименная группа и в социальной сети "ВКонтакте". Кстати, сюда мэрия просит водителей сообщать о нарушениях, которые они увидели во время ремонта. Напомним, по проекту БКД новые дороги имеют гарантийный срок 5 лет. В течение этого времени подрядная организация обязана ремонтировать дороги за свой счет.